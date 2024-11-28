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Зеленский: должны вместе с партнерами реагировать на попытку России затянуть войну

Четверг 28 ноября 2024 20:32
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Зеленский: должны вместе с партнерами реагировать на попытку России затянуть войну Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Необходимо вместе с партнерами реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и затянуть войну. В частности, нужно усиливать позиции Украины и союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова о намерениях ракетных ударов России.

Также президент провел разговор с премьер-министром Британии Киром Стармером.

Он также напомнил, что вчера обсуждал ситуацию с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Кроме того, в графике на завтра у Зеленского запланирован разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом.

"Мы должны вместе реагировать на попытку России сделать ситуацию более невыносимой и попытку затянуть эту войну. Мы заинтересованы в мире. Мы и все наши партнеры. Сейчас нужно усилить позиции - позиции Украины, позиции партнеров", - отметил президент.

Он подчеркнул, что на любой российский шантаж нужно жестко реагировать - так, как российский диктатор Владимир Путин этого заслуживает.

"И надо видеть перспективу - перспективу завершить войну настоящим миром вместе с Америкой, вместе с Европой, вместе со всеми партнерами. Настоящий мир нужен – мир благодаря силе, а не этот набор катастроф, когда один диктатор в Москве навязывает своими ракетами свои условия каждому новому лидеру уже 25 лет", - отметил Зеленский.

Массированный обстрел Украины 28 ноября

Напомним, сегодня Россия нанесла новый массированный удар по Украине, выпустив 91 ракету и 97 дронов. Под ударом была энергетика.

Воздушные силы ВСУ отмечали, что зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора. Спасатели заявили, что повреждения есть в 14 областях Украины.

Повреждены объекты инфраструктуры в Ровенской Львовской, Кировоградской, Киевской, Волынской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Николаевской и Винницкой областях.

При обстреле энергетики вводили аварийные отключения света. Экстренные ограничения отменили, однако действуют повременные отключения.

Детальнее о последствиях массированной атаки РФ по энергетике - в материале РБК-Украина.

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