Зеленський: маємо разом з партнерами реагувати на спробу Росії затягнути війну

Необхідно разом з партнерами реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та затягнути війну. Зокрема, потрібно посилювати позиції України та союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо намірів ракетних ударів Росії.

Також президент провів розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.

Він також нагадав, що вчора обговорював цю ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Окрім того, у графіку на завтра у Зеленського запланована розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені в мирі. Ми та всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції - позиції України, позиції партнерів", - зазначив президент.

Він наголосив, що на будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати - так, як російський диктатор Володимир Путін на це заслуговує.

"І треба бачити перспективу - перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен - мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років", - зазначив Зеленський.