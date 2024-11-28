Зеленський: маємо разом з партнерами реагувати на спробу Росії затягнути війну
Необхідно разом з партнерами реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та затягнути війну. Зокрема, потрібно посилювати позиції України та союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.
Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь керівника ГУР Кирила Буданова щодо намірів ракетних ударів Росії.
Також президент провів розмову з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером.
Він також нагадав, що вчора обговорював цю ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
Окрім того, у графіку на завтра у Зеленського запланована розмова з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.
"Ми маємо разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною та спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені в мирі. Ми та всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції - позиції України, позиції партнерів", - зазначив президент.
Він наголосив, що на будь-який російський шантаж треба жорстко реагувати - так, як російський диктатор Володимир Путін на це заслуговує.
"І треба бачити перспективу - перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен - мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор у Москві навʼязує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років", - зазначив Зеленський.
Масований обстріл України
Нагадаємо, сьогодні Росія завдала нового масованого удару по Україні, випустивши 91 ракету та 97 дронів. Під ударом була енергетика.
Повітряні сили ЗСУ зазначали, що зафіксовано 12 влучань, в основному в об’єкти паливно-енергетичного сектору. Рятувальники заявили, що пошкодження є у 14 областях України.
Пошкоджені об’єкти інфраструктури у Рівненській Львівській, Кіровоградській, Київській, Волинській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Миколаївській та Вінницькій областях.
Під час обстрілу енергетики запроваджували аварійні відключення світла. Екстрені обмеження скасували, проте діють погодинні відключення.
Детальніше про наслідки масованої атаки РФ по енергетиці - у матеріалі РБК-Україна.
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