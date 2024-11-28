В ходе атаки на Украину зафиксировано 12 попаданий: в основном в объекты энергетики

В ночь на 28 ноября 2024 года враг атаковал критическую инфраструктуру Украины. Всего зафиксировано 12 попаданий, в основном в объекты топливно-энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается в сообщении, в результате противовоздушного боя сбиты почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101. Кроме того, сбиты три управляемых авиационных ракеты и 35 вражеских БпЛА, более 60 локационно потеряно.

"В последнее время во время воздушных атак противник применяет большое количество ракет и беспилотников. Их массированное применение на отдельных направлениях часто превышает количество средств прикрытия", - говорится в сообщении.

Кроме того, враг использует современные средства воздушного нападения, постоянно их совершенствует.

"Все это существенно усложняет работу зенитных ракетных комплексов советского производства, которые находятся на вооружении Воздушных сил. Значительно эффективнее в таких условиях работают западные системы, которых в Украине недостаточно, чтобы надежно прикрыть сотни объектов критической инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Именно поэтому во время массированных вражеских атак используется максимум сил и средств, включая авиацию, РЭБ, ЗРВ и мобильные огневые группы.

Также накануне атак противник учитывает метеорологические условия, существенно влияющие на работу мобильных огневых групп и истребительной авиации. "Плотный туман и облачность, которые наблюдались во многих регионах в момент атаки, не позволили эффективно выполнять задачи пилотам и расчетам МОГ", - добавили в Воздушных силах.

Графики отключения света

"Укрэнерго" применило аварийные отключения из-за массированной атаки россиян 28 ноября около 6:30 утра. Они были упразднены около 11:30. В настоящее время в Украине действуют обычные графики отключений света.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, Россия применила ракеты "Калибр" с кассетными снарядами во время массированного удара по Украине 28 ноября.

По словам президента, эти кассетные части значительно усложняют спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, "и это очень подлая эскалация российской террористической тактики".

Также известно, что были атакованы объекты "Нафтогаза".

Массированная атака

Ранее в Воздушных силах сообщили, что в ночь на 28 ноября 2024 года противник нанес удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Всего обнаружено 188 средств воздушного нападения: