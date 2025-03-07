Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, - Бессент

Страны Европы должны предоставить Украине гарантии безопасности для поддержания мира. Президент Владимир Зеленский должен это признать.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Бессент в очередной раз подтвердил, что США хотят возложить ответственность за гарантии безопасности для Украины на Европу.
При этом министр уточнил, что ситуация с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной нестабильна.
Напомним, власти США уже несколько раз заявляли, что они хотят, чтобы гарантии безопасности Украине обеспечили страны Европы. Вместо этого Вашингтон предложил Украине сделку о полезных ископаемых.
Министр финансов Скотт Бессент во время презентации в Киеве сделки о редкоземельных металлах заверял, что она станет "долгосрочным щитом безопасности" для Украины.
В свою очередь президент США Дональд Трамп называл сделку "опорой" для безопасности Украины.
В то же время Европа готовится отправить в Украину свой контингент, который будет помогать поддерживать мир в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Сейчас обсуждается сценарий, при котором Европа отправит в Украину до 30 тысяч солдат.
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