Зеленский должен признать, что гарантии безопасности Украине предоставит Европа, - Бессент

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, власти США уже несколько раз заявляли, что они хотят, чтобы гарантии безопасности Украине обеспечили страны Европы. Вместо этого Вашингтон предложил Украине сделку о полезных ископаемых.

Министр финансов Скотт Бессент во время презентации в Киеве сделки о редкоземельных металлах заверял, что она станет "долгосрочным щитом безопасности" для Украины.

В свою очередь президент США Дональд Трамп называл сделку "опорой" для безопасности Украины.

В то же время Европа готовится отправить в Украину свой контингент, который будет помогать поддерживать мир в случае подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой. Сейчас обсуждается сценарий, при котором Европа отправит в Украину до 30 тысяч солдат.

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