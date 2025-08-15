ua en ru
В Кремле "не ожидают" подписания документов по итогам саммита на Аляске

Пятница 15 августа 2025 12:46
в Кремле "не ожидают" подписания документов по итогам саммита на Аляске
Автор: Константин Широкун

В Кремле якобы не ожидают подписания совместного документа в ходе встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий журналистам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

Отвечая на вопрос журналиста относительно того, ожидается ли подписание какого-то документа на полях двусторонней встречи, он отрицает какие-либо договоренности.

"Нет. Не ожидается (подписания документа - ред.), и ничего не готовилось. И вряд ли здесь может быть какой-то документ", - отметил Песков.

По его словам, при этом, учитывая то, что по результатам встречи будет совместная пресс-конференция, в ее ходе будет озвучен тот круг договоренностей, понимание которых удастся достичь.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Напомним, что сегодня ночью, 15 августа, в городе Анкоридж, что на Аляске, состоятся переговоры президента США Дональда Трампа и Владимира Путина. По данным различных источников, центральной темой переговоров станет прекращение огня и завершение войны между Украиной и Россией.

Отмечается, что по итогам встречи на Аляске может быть запланировано проведение трехстороннего саммита с участием президента Украины Владимира Зеленского, а также представителей европейских стран.

О трех сценариях развития событий после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске - читайте в материале РБК-Украина.

