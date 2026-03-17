"Плавучий Чернобыль" в Средиземном море: Италия бьет тревогу из-за неуправляемого российского танкера

01:42 17.03.2026 Вт
2 мин
Италия и Мальта уже подняли по тревоге спецфлот
aimg Оксана Гапончук
В центральной части Средиземного моря уже несколько дней дрейфует поврежденный российский топливный танкер Arctic Metagas с газом. Италия предупреждает о серьезной экологической угрозе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ситуация в акватории между Мальтой и итальянским островом Лампедуза достигла критической точки. Российский танкер, перевозящий колоссальное количество сжиженного газа и дизельного топлива, фактически стал "кораблем-призраком". После вероятной атаки дронов судно потеряло экипаж, питание и управление, и теперь оно бесконтрольно дрейфует в одном из важнейших морских районов мира.

Почему этот инцидент называют катастрофой года

Эксперты и итальянские чиновники не сдерживают эмоций в прогнозах. Вот главные факты, которые делают ситуацию экстремальной:

  • Масштаб угрозы: На борту - более 60 000 тонн СПГ. Любая детонация или разгерметизация из-за повреждения корпуса может вызвать взрыв невиданной силы.

  • Экологическая петля: Танкер несет 900 тонн дизеля. В случае утечки под угрозой окажутся уникальные морские заповедники и туристические зоны Италии.

  • Отсутствие контроля: Судно имеет большой наклон на бок (крен) и огромную пробоину. Оно не реагирует на сигналы и дрейфует по воле течения.

"Мы имеем дело с бомбой замедленного действия, которая тикает у наших берегов. Итальянские порты закрыты для этого судна, ведь риск слишком высок", - комментируют источники в правительстве Джорджи Мелони.

Что известно об атаке

Инцидент произошел 3 марта. Российская сторона заявляет об атаке украинских морских и воздушных беспилотников. В результате взрывов на судне вспыхнул пожар, а 30 членов экипажа были вынуждены спасаться бегством (их подобрала береговая охрана Ливии). Официальный Киев пока не подтверждает своего участия в операции.

План спасения: есть ли выход

Сейчас танкер находится всего в 20 милях от острова Линоза. Италия и Мальта подняли по тревоге спецфлот. Рассматриваются три сценария:

  1. Попытка буксировки: Самый опасный вариант из-за нестабильности конструкции судна.

  2. Контролируемое затопление: На большой глубине, чтобы минимизировать воздействие на побережье.

  3. Ожидание: Надежда на то, что течение отнесет судно дальше от суши, пока владелец (российская компания) игнорирует запросы.

Экологи предупреждают: если "Плавучий Чернобыль" взорвется или разломится пополам, Средиземное море может получить рану, которая не заживет десятилетиями.

