Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война

Если Россия не согласится на переговоры в формате трехсторонней встречи в ближайшее время, война в Украине может стать длительной. Во многом развитие событий будет зависеть от позиции США и вовлеченности Европы.
Об этом заявил президент Украинм Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky News.
По его словам, во время разговора с президентом США Дональдом Трампом он озвучил идею трехсторонней встречи на уровне лидеров. Зеленский подчеркнул, что положительное решение со стороны РФ даст шанс попытаться закончить войну в течение ближайших полгода.
"Если российский диктатор Путин будет готов к трехсторонней встрече, у нас появится шанс в эти полгода, в эти несколько месяцев встретиться и попытаться закончить войну", - отметил он.
Глава государства предупредил, что отказ российского диктатора от переговоров приведет к "долгой войне". Ситуация может осложниться ближе к выборам в США, когда американская команда сосредоточится на внутренних вопросах.
В случае уменьшения вовлеченности США роль лидера в переговорном процессе может попытаться взять на себя Европа, хотя пока она вовлечена не полностью. Если же и эти усилия не дадут результата, война продлится дольше.
Зеленский отверг возможность визита в Москву, назвав такие предложения российской стороны "игрой".
Он подчеркнул, что готов к диалогу на нейтральной территории, однако исключил Россию и Беларусь.
"Я готов встречаться и готов говорить, но на нейтральной территории. Или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники в этой беде", - заявил президент.
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявлял, что сейчас "окно открыто" и он считает возможным дипломатическое завершение войны при условии правильного давления на Кремль.
Также президент подчеркивал, что Украина пока не способна отбить захваченные территории, тогда как Россия продолжает попытки полной оккупации.
Кроме того, РБК-Украина сообщало о намерениях Дональда Трампа, который хочет закончить войну в Украине в течение месяца после своего возможного возвращения в Белый дом.
Ранее Зеленский также раскрыл детали новых переговоров, отметив, что Украина готовит конкретный план для второго Саммита мира.