Зеленский: Каждый командир должен помнить - люди не расходный материал

Украина имеет одно кардинальное отличие от Российской Федерации. Украинцы пытаются сохранить как можно больше жизней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Защита государства - это безусловно двустороннее движение. И те, кто защищает государство, должны знать, должны чувствовать, что государство защищает их. В этом разница между нами и врагом", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Россия пренебрегает своими людьми и не борется за их выживание. Зато Украина, по словам Зеленского, должна делать все для защиты жизни, прежде всего жизни и здоровья своих воинов.

"Наше войско доказало свою современность и силу, которые способны установить желаемый мир в Украине", - сказал глава государства.

Президент пояснил, что когда Украина говорит о необходимости оружия, нельзя забывать, что поддержка и защита украинских воинов - это также оружие.

"Каждый командир должен помнить: люди не расходный материал. Их силы, их знания, их умения - важная ценность для нашего государства", - подчеркнул Зеленский.

