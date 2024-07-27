Зеленский поручил улучшить реабилитацию раненых и освобожденных из плена

В Украине должны улучшить процессы реабилитации раненых военных, а также освобожденных из плена защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, которого цитирует "Суспільне".

Глава государства сделал заявление на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в Киеве.

Он отметил, что военная медицина должна быть в фокусе, среди главных задач - построение современной медицинской системы. Как объяснил президент, речь идет о создании единого медицинского пространства.

"Речь, в частности, об эффективном использовании ресурсов, поставках аптечек и турникетов соответствующие качества, поставках мобильных госпиталей, быть внимательнее к раненым, к вернувшимся из российского ада. Речь о механизмах реинтеграции освобожденных из плена бойцов. Создание центра реинтеграции и обеспечения восстановления военнослужащих", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано".

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование для создания современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции освобожденных из плена и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи в зоне ведения боевых действий.

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