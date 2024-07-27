Зеленський: Кожен командир має пам’ятати - люди не витратний матеріал
Україна має одну кардинальну відмінність від Російської Федерації. Українці намагаються зберегти як можна більше життів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Захист держави - це безумовно двосторонній рух. І ті, хто захищає державу, мають знати, мають відчувати, що держава захищає їх. У цьому різниця між нами й ворогом", - сказав президент.
Він наголосив, що Росія нехтує своїми людьми та не бореться за їхнє виживання. Натомість Україна, за словами Зеленського, має робити все для захисту життя, передусім життя і здоров’я своїх воїнів.
"Наше військо довело свою сучасність і силу, які спроможні встановити бажаний мир в Україні", - сказав глава держави.
Президент пояснив, що коли Україна говорить про необхідність зброї, не можна забувати, що підтримка і захист українських воїнів - це також зброя.
"Кожен командир має пам’ятати: люди не витратний матеріал. Їхні сили, їхні знання, їхні вміння - важлива цінність для нашої держави", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, Зеленський доручив покращити реабілітацію поранених та звільнених з полону військових. Відповідну заяву глава держави виголосив на першому щорічному Міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоров'я.
Ба більше, президент повідомив, що українським лікарям будуть надавати офіцерські звання, навіть якщо вони не закінчували військову кафедру.
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