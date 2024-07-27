В Украине будут присваивать офицерские звания врачам без военной кафедры

Украинским врачам будут присваивать офицерские звания, даже если они не заканчивали военную кафедру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в Киеве.

Добавим, что сегодня, 27 июля, в Украине отмечают день медика.

"Мною подписан указ - положение о прохождении военной службы, регулирующее прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, не проходившим военную кафедру", - заявил президент.

Зеленский заявил, что подписал указ, позволяющий присваивать первоначальное офицерское звание врачам, не проходившим военную кафедру.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский поручил улучшить реабилитацию раненых бойцов и освобожденных из российского плена военных.

Он поручил правительству профинансировать создание современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции освобожденных из плена и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи на фронте.

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