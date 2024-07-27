ua en ru
Сб, 27 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине будут присваивать офицерские звания врачам без военной кафедры

Киев, Суббота 27 июля 2024 16:12
UA EN RU
В Украине будут присваивать офицерские звания врачам без военной кафедры Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинским врачам будут присваивать офицерские звания, даже если они не заканчивали военную кафедру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на первом ежегодном Международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью в Киеве.

Зеленский заявил, что подписал указ, позволяющий присваивать первоначальное офицерское звание врачам, не проходившим военную кафедру.

"Мною подписан указ - положение о прохождении военной службы, регулирующее прохождение службы лицами с медицинским образованием и присвоение первичного офицерского звания врачам, не проходившим военную кафедру", - заявил президент.

Добавим, что сегодня, 27 июля, в Украине отмечают день медика.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Владимир Зеленский поручил улучшить реабилитацию раненых бойцов и освобожденных из российского плена военных.

Он поручил правительству профинансировать создание современного реабилитационного госпиталя с модулем реинтеграции освобожденных из плена и стабилизационных пунктов для бесперебойного оказания медицинской помощи на фронте.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Медицинская помощь Врачи
NEWS
Сколько самолетов F-16 передадут Украине в 2024 году: расчет эксперта
Сколько самолетов F-16 передадут Украине в 2024 году: расчет эксперта
DAILY
Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Глава правления Ощадбанка Сергей Наумов: Плохие заемщики не дают нам спать спокойно, а мы – им