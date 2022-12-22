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Справедливого мира нет. Зеленский очертил единое видение окончания войны

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Вашингтон, Четверг 22 декабря 2022 00:17
Справедливого мира нет. Зеленский очертил единое видение окончания войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В войне, начатой против Украины российские изверги нет справедливого мира. Единственное ее окончание - это никаких компромиссов украинской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на совместной конференции с американским коллегой Джо Байденом.

"Для меня как президента справедливый мир - никаких компромиссов относительно нашей земли, территориальной целостности, нашего суверенитета, компенсации всех убытков, которые нанесла российская агрессия. Не может быть "справедливого мира" в войне, которую принесли эти нелюди", - заявил Зеленский.

Напомним, что американский лидер Джо Байден на встрече с Зеленским заявил, что президент РФ Владимир Путин не намерен останавливать несправедливую войну против Украины.

Все подробности визита Зеленского в США и его переговоры с Байденом - читайте в нашем материале по ссылке.

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