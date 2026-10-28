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Зеленский: Кличко воспринимает разговоры об усилении Киева как попытку его заменить

09:22 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Мария Кучерявец
Зеленский: Кличко воспринимает разговоры об усилении Киева как попытку его заменить Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
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Президент Владимир Зеленский заявил, что попытки привлечь дополнительных менеджеров к работе над усилением Киева перед зимой вызывают у мэра столицы Виталия Кличко опасения относительно возможной замены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы государства в ходе встречи с журналистами.

"Как только мы проговариваем с какими-то менеджерами о том, как усилить Киев, у мэра создается впечатление, что кто хочет его заменить", - сказал Зеленский.

По словам президента, он не намерен вмешиваться в политические вопросы, однако считает, что во время войны критическая инфраструктура столицы должна быть защищена, а планы ее устойчивости - полностью подготовлены.

Зеленский также отметил, что "не имеет ничего личного к Кличко", но призвал все институты совместно работать над подготовкой Киева к сложной зиме.

В качестве примера он привел Харьков, где, по его словам, городские власти и областная администрация работают вместе, несмотря на постоянные российские атаки.

"Очень классно, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и удерживать ситуацию в городе. Там глава ОГА и мэр работают вместе", - отметил президент.

Глава государства сказал, что во время войны важно не искать виновных, а совместно защищать критическую инфраструктуру и обеспечивать работу ключевых объектов.

"У нас один общий враг, одна зима и одна страна. И с этим нужно что-то делать", - подытожил президент.

Напомним, 9 и 13 октября президент Владимир Зеленский публично обвинил власти столицы в ненадлежащей подготовке к отопительному сезону и торможении плана устойчивости.

После этого 13 октября Верховная Рада вызвала Виталия Кличко на доклад.

Выступая в парламенте 14 октября, мэр столицы отверг обвинения, заявив о масштабных российских обстрелах ТЭЦ, блокировании правительством средств для городов и нехватке защиты ПВО.

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