По энергосистеме Киева в 2026 году было почти 50 попаданий, - Кличко
В этом году ракеты и дроны уже почти 50 раз попали в энергосистему Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление мэра Киева Виталия Кличко в Верховной Раде.
"Враг усиливает атаки и продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Это влияет на водоснабжение, работу электротранспорта и других сервисов", - заявил Кличко.
Мэр сравнил несколько лет. В 2022-м по объектам ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 прилетело 12 ракет и дронов. Спустя год таких ударов было 7.
В 2024 году по этим объектам не прилетело ничего. Зато в 2025-м - уже 19 ракет и дронов.
"В этом году уже зафиксировано около 50 попаданий ракет и БПЛА в наши системы энергообеспечения", - подчеркнул Кличко.
"Все это время специалисты работали, восстанавливали оборудование и готовили объекты к зиме, и Киев выстоял", - добавил он.
Напомним, 14 октября Минобороны России заявило об ударах по энергетике Киева, Киевщины и Харьковщины, несмотря на "энергетическое перемирие".
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за ночь россияне выпустили 39 баллистических ракет и более 120 дронов.
Также мы писали, что Украина двое суток не атаковала российскую нефтепереработку и энергетику после заявления президента США Дональда Трампа об "энергетическом перемирии".
По словам Зеленского, за это время россияне атаковали 19 регионов Украины.