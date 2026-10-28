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Зеленський: Кличко сприймає розмови про посилення Києва як спробу його замінити

09:22 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Марія Кучерявець
Зеленський: Кличко сприймає розмови про посилення Києва як спробу його замінити Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
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Президент Володимир Зеленський заявив, що спроби залучити додаткових менеджерів до роботи над посиленням Києва перед зимою викликають у мера столиці Віталія Кличка побоювання щодо можливої заміни.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави держави під час зустрічі з журналістами.

"Як тільки ми проговорюємо з якимись менеджерами про те, як посилити Київ, у мера складається враження, що хтось хоче його замінити", - сказав Зеленський.

За словами президента, він не має наміру втручатися в політичні питання, однак вважає, що під час війни критична інфраструктура столиці має бути захищена, а плани її стійкості - повністю підготовлені.

Зеленський також наголосив, що "не має нічого особистого до Кличка", але закликав усі інституції спільно працювати над підготовкою Києва до складної зими.

Як приклад він навів Харків, де, за його словами, міська влада та обласна адміністрація працюють разом, попри постійні російські атаки.

"Дуже класно, коли в кожному місті працює група менеджерів, яка може вирішувати проблеми і утримувати ситуацію в місті. Там голова ОДА і мер працюють разом", - зазначив президент.

Глава держави сказав, під час війни важливо не шукати винних, а спільно захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати роботу ключових об’єктів.

"У нас один спільний ворог, одна зима і одна країна. І з цим треба щось робити", - підсумував президент.

Нагадаємо, 9 та 13 жовтня президент Володимир Зеленський публічно звинуватив владу столиці в неналежній підготовці до опалювального сезону та гальмуванні плану стійкості.

Після цього 13 жовтня Верховна Рада викликала Віталія Кличка на доповідь.

Виступаючи в парламенті 14 жовтня, мер столиці відкинув звинувачення, заявивши про масштабні російські обстріли ТЕЦ, блокування урядом коштів для міст та брак захисту ППО.

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