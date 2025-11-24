Зеленский: кандидатов на министров энергетики и юстиции согласуют с фракцией СН

Глава государства рассказал, что провел совещание с чиновниками правительства, в том числе с премьером Юлией Свириденко.

Назначение министров

Одной из тем обсуждений стал подбор кадров на должности министра энергетики и министра юстиции Украины.

"Договорились, что премьер-министр вместе с депутатами фракции большинства согласует кандидатуры на должности министров. Именно так это обсуждалось на состоявшейся на прошлой неделе встрече с фракцией", - рассказал президент.

"Зимняя поддержка"

Также на совещании поднимался вопрос "Зимней поддержки" для украинцев.

Глава государства отметил, что уже начались первые выплаты - как для тех, кто подавал заявки в "Дії", так и для тех, кто подавал заявки на "Укрпочте".

По его словам, количество заявок увеличивается в большом темпе, но для этого предусмотрено достаточное количество средств.

Президент обратил внимание, что оформить заявку можно будет до Рождества, а использовать деньги - до июня.

"Будут выполнены и все другие наши программы поддержки, и полное обеспечение социальных расходов государства - это один из приоритетов для правительства", - заверил Зеленский.

Восстановление энергосистемы

В ходе совещания также были доклады о восстановительных работах в энергосистеме после ударов российских оккупантов.

По словам главы государства, правительство готовит нормативные решения, которые, в частности, предусматривают более дешевые цены на природный газ для нужд когенерационных установок. Также планируется провести дерегуляцию процедур по установлению таких установок.

Также, как отметил Зеленский, правительство должно обеспечить срочное завершение всех конкурсных процедур по строительству новых генерирующих мощностей.

"Увеличиваем резерв оборудования. Поручил продолжать соответствующую работу с партнерами ради достаточной поддержки нашего обновления", - добавил он.