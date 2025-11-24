Зеленський: кандидатів на міністрів енергетики та юстиції узгодять із фракцією СН

Голова держави розповів, що провів нараду з урядовцями, зокрема з прем'єркою Юлією Свириденко.

Призначення міністрів

Однією з тем обговорень став підбір кадрів на посади міністра енергетики та міністра юстиції України.

"Домовилися, що прем'єр-міністр разом із депутатами фракції більшості погодить кандидатури на посади міністрів. Саме так це обговорювалося на зустрічі з фракцією, яка відбулася минулого тижня", - розповів президент.

"Зимова підтримка"

Також на нараді порушували питання "Зимової підтримки" для українців.

Голова держави зазначив, що вже почалися перші виплати - як для тих, хто подавав заявки в "Дії", так і для тих, хто подавав заявки на "Укрпошті".

За його словами, кількість заявок збільшується у великому темпі, але для цього передбачено достатню кількість коштів.

Президент звернув увагу, що оформити заявку можна буде до Різдва, а використати гроші - до червня.

"Будуть виконані й усі інші наші програми підтримки, і повне забезпечення соціальних видатків держави - це один із пріоритетів для уряду", - запевнив Зеленський.

Відновлення енергосистеми

Під час наради також були доповіді про відновлювальні роботи в енергосистемі після ударів російських окупантів.

За словами голови держави, уряд готує нормативні рішення, які, зокрема, передбачають дешевші ціни на природний газ для потреб когенераційних установок. Також планується провести дерегуляцію процедур зі встановлення таких установок.

Також, як зазначив Зеленський, уряд має забезпечити термінове завершення всіх конкурсних процедур щодо будівництва нових генерувальних потужностей.

"Збільшуємо резерв обладнання. Доручив продовжувати відповідну роботу з партнерами задля достатньої підтримки нашого оновлення", - додав він.