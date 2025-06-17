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Трамп объяснил, почему откладывает санкции против России

Вторник 17 июня 2025 09:03
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Трамп объяснил, почему откладывает санкции против России Фото: Дональд Трамп, 47-й президент Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Соединенные Штаты Америки (США) не вводят санкции против Российской Федерации (РФ), поскольку якобы ожидают заключения мирного соглашения по полномасштабной войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Белого дома Дональда Трампа во время разговора с журналистами на саммите G7 ("Большой семерки"), которого цитирует "Суспільне".

На вопрос о том, поддерживает ли Вашингтон призыв Европы к введению новых санкций против РФ, он ответил: "Европа об этом говорит, но еще ничего не сделала. Посмотрим, сделают ли они это".

Когда его спросили, почему Вашингтон самостоятельно не введет санкционные ограничения против страны-террориста, Трамп заявил, что "ждет, чтобы увидеть, будет ли заключено соглашение". В частности пожаловался на то, что санкции якобы дорого обходятся США.

"И не забывайте, санкции стоят нам много денег. Когда я ввожу санкции против какой-то страны, это стоит США очень много денег, огромные суммы. Это не просто - подписать документ. Речь идет о миллиардах и миллиардах долларов. Санкции - это не так просто. Это не улица с односторонним движением", - пояснил он.

Санкции против России

Санкции против России стали одним из инструментов международного давления, направленных на ослабление ее экономического и политического влияния. Они касаются различных сфер - от финансов и технологий до персональных ограничений против отдельных лиц и компаний.

Ограничения постепенно расширяются. В то же время страны, которые их вводят, пытаются бороться с лазейками, которые позволяют России обходить санкции.

Еще в конце мая сенатор Линдси Грэм предложил принять законопроект о новых санкциях США против России. Документ предусматривает, что Вашингтон вводит 500% пошлины против тех стран, которые продолжат покупать у РФ нефть, газ, уран и другие продукты.

В начале июня спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог утверждал, что санкции Штатов против России подготовлены, а Конгресс и Белый дом готовы к их утверждению.

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