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Встречи с Зеленским не будет? Трамп досрочно покинет саммит G7

Вторник 17 июня 2025 03:25
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Встречи с Зеленским не будет? Трамп досрочно покинет саммит G7 Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп досрочно уедет с саммита "Большой семерки" в Канаде. Он пропустит последний день мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Керолайн Ливитт в соцсети X.

Ливитт рассказала, что Трамп "отлично провел свой день на саммите G7". В частности, он подписал крупное торговое соглашение с Великобританией и премьер-министром Киром Стармером.

"Было достигнуто многое, но из-за событий на Ближнем Востоке президент Трамп уедет сегодня вечером (16 июня по местному времени - ред.) после ужина с главами государств", - добавила она.

Трамп подтвердил возвращение в США

Сам президент США Дональд Трамп рассказал, что должен вернуться как можно скорее.

"Я поужинаю с этими замечательными лидерами ("Большой семерки" - ред.), а потом сяду в самолет. Я должен вернуться преждевременно", - добавил он.

Встреча с Зеленским

Напомним, ранее Axios со ссылкой на источник в Белом доме писало, что у президента США Дональда Трампа запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.

При этом президент Украины Владимир Зеленский будет принимать участие в саммите только сегодня, 17 июня, в заключительный день. Вчера, 16 июня, он находился с визитом в Австрии.

Зеленский косвенно подтвердил эти слухи. Он заявил, что во время встречи с Трампом планирует обсудить возможность покупки оружия у США.

К слову, последняя встреча между двумя лидерами состоялась во время похорон Папы Римского Франциска в апреле.

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