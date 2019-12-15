Зеленський шукає нових контактів з Трампом, - NYT

Союзники президента України Володимира Зеленського зустрілися з лобістами, які мають тісні зв’язки з адміністрацією Білого дому, в надії створити нові канали зв’язку. Про це повідомляє NYT.

Відзначається, що Зеленський і його команда намагаються різними способами відновити себе в якості важливого союзника з предметним порядком денним, який заслуговує на увагу і підтримки Вашингтона. Українську сторону турбує питання військової допомоги з боку США і санкції проти "Північного потоку-2".

За даними видання, Зеленський все ще сильно залежить від американської допомоги. Він сигналізує про те, що він і його офіційні особи не будуть допомагати в процесі імпічменту Трампа.

Видання пише, що навіть візит Зеленського в Білий дім, якщо він відбудеться, ризикує стати не стільки тріумфом для Зеленського, скільки великим поклоном Трампу. Він міг би привести це як доказ того, що ніколи не пов’язував такий візит або американську військову допомогу Україні з розслідуваннями, які принесуть йому політичну вигоду.

Нагадаємо, Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'які позиції Європи з посилення тиску на РФ. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Євросоюз.