Зеленський і Трамп розкритикували м'яку позицію Європи, - стенограма

Колаж РБК-Україна

Лідери України та США вважають, що Європа може бути жорсткіше щодо Росії

Президент США Дональд Трамп у розмові з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про м'якій позиції Європи щодо посилення тиску на РФ. Про це йдеться в опублікованій стенограмі розмови президентів США і України, який стався 25 липня.

Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Європейський союз.

"Німеччина не робить майже нічого. Все, що вони роблять, - це говорять. І я вважаю, що саме про це ви повинні у них запитати. Коли я розмовляв з Меркель, вона тільки говорила про Україну, але нічого не робила", - заявив Трамп.

У відповідь Зеленський погодився зі словами Трампа і підкреслив, що лідери Франції та Німеччини не відповіли на його заяву про посилення санкційного тиску на Росію. На думку президента України, Європа повинна була б бути великим партнером для України, але технічно цю роль виконують США.

Нагадаємо, в США розгорівся скандал після того, як співробітник розвідки поскаржився, що Трамп нібито допустив недоречні висловлювання в бесіді з іноземним президентом. Також американські ЗМІ припустили, що президент США нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

Після цього в США формально почали процедуру імпічменту Трампа, вважаючи його розмову з Зеленським "грубим порушенням конституції". Також зазначимо, що Україна дозволила опублікувати стенограму телефонної розмови лідерів.