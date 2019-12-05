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Трамп про розмову із Зеленським: я просив про послугу для США

Новини » Політика     05.12.2019 - 08:56
Трамп про розмову із Зеленським: я просив про послугу для США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп вважає, що попросив зробити послугу для країни

Президент США Дональд Трамп заявив, що в розмові з українським президентом Володимиром Зеленським просив про послугу для США, а не для себе. Про це він написав у Twitter.

Трамп сказав, що слово "ми" він використовував як всю країну.

"Коли я сказав у своєму телефонному дзвінку президентові України, що хотів би, щоб він надав США послугу, я мав на увазі Сполучені Штати, нашу країну", - написав Трамп.

Трамп про розмову із Зеленським: я просив про послугу для США

Трамп пише, що після цього сказав, щоб генеральний прокурор США подзвонив Зеленському або його людям.

"Демократи повинні вибачитися перед американцями!" - заявив він.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 25 вересня Білий дім опублікував стенограму розмови Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася 25 липня після парламентських виборів в Україні.

Під час розмови Трамп попросив Зеленського про послугу, а також заявив про м'які позиції Європи з посилення тиску на РФ. Американський лідер заявив, що США більше підтримують Україну, ніж Євросоюз.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трамп
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