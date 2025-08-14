Зеленский: инициатива PURL привлекла 1,5 млрд долларов на оружие, переговоры продолжаются
Через инициативу по оборонной поддержке PURL удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия для Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.
"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем 1,5 млрд долларов", - отметил Зеленский.
По его словам, благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены Альянса могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет нашу оборону.
"На сегодня Нидерланды внесли 500 млн долларов, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг 500 млн долларов, а вчера Германия добавила еще 500 млн долларов. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг", - добавил президент Украины.
Он также подчеркнул, что продолжаются переговоры и обсуждения с другими странами.
"Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в способность Украины защищать жизни наших людей и приближать достойный мир", - добавил глава государства.
Новая инициатива США и НАТО
Напомним, США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине военной помощи через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).
Инициатива предусматривает, что все американское оружие, которое получит Украина, будут оплачивать страны Европы. В частности, недавно стало известно, что Украина получит американское оружие на 500 млн евро. Поставки профинансируют Нидерланды.
Кроме того, Латвия также недавно заявила, что готова присоединиться к новой инициативе НАТО по финансированию американского оружия для Украины.