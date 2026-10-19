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Россия "ведет себя нормально" в вопросе Украины, - Трамп

22:47 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Россия "ведет себя нормально" в вопросе Украины, - Трамп Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп считает, что Россия "ведет себя вполне нормально" в контексте войны против Украины и мирного процесса.

Как передает РБК-Украина, об этом американский лидер заявил во время общения с журналистами.

У Трампа спросили, планирует ли он трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить вопрос завершения войны РФ против Украины.

"Нет, но я бы провел такую встречу. Не столько ради Украины. Потому что Россия, откровенно говоря, ведет себя вполне нормально в вопросе Украины. Они не так много делают. То же самое с Китаем. Мы бы провели встречу, чтобы обсудить ядерное оружие и денуклеаризацию", - ответил он.

По его словам, такая встреча стала бы очень положительным событием для всего мира, и ее можно организовать, если Путин и Си Цзиньпин захотят.

"Если они хотят, я думаю, ее провели бы в Китае… Если председатель Си захочет провести такую встречу, я соглашусь. Уверен, мы также обсудим другие вопросы, например торговлю. Но да, я бы это сделал", - сказал Трамп.

Скандальные заявления Трампа

Напомним, после того, как президент США Дональд Трамп заключил с главой Кремля Владимиром Путиным дизельную сделку, он выдал ряд критических заявлений в адрес украинских властей.

В частности, он заявлял о том, что с президентом Украины Владимиром Зеленским "сложнее иметь дело", чем с российским диктатором Владимиром Путиным. Также Трамп утверждал, что Зеленский якобы не хочет заключать мирную сделку.

В ответ глава украинского государства подчеркивал, что ему, наоборот, легче "иметь дело" с Трампом, чем с Путиным. Также Зеленский обращал внимание, что у Украины есть полное право на защиту.

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