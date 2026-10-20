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У Трампа не одобрили передачу ракет-перехватчиков Patriot Украине, - WP

04:35 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Эдуард Ткач
У Трампа не одобрили передачу ракет-перехватчиков Patriot Украине, - WP Фото: глава Пентагона Пит Хегсет (Getty Images)
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Администрация Трампа не одобрила передачу Украине противоракетных комплексов, которые необходимы страны для защиты от ракетных атак России. В частности, речь про ракеты-перехватчики Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам американского чиновника и еще трех источников, как минимум часть ракет Patriot поступает Украине из стран, для которых в случае передачи необходимо одобрение от главы главы Пентагона Пита Хегсета.

Причина в том, что это оружие производят США и поставляют за границу в соответствии с соглашением, где прописано, что передача другим странам требует одобрения Соединенных Штатов.

На этом фоне собеседники WP рассказали, что Хегсет официально не отклонил передачу Patriot Украине, но и не выполнил необходимые шаги для утверждения.

При этом источники говорят, что глава Пентагона продолжает одобрять некоторую американскую помощь Украине.

Проблемы с Patriot и ограничения США

Напомним, несколько дней назад издание CNN сообщило, что у Украины не осталось ракет-перехватчиков Patriot для обороны от российских воздушных атак. На этом фоне Украине не смогла перехватить большинство баллистических ракет во время одной из последних атак.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский 19 октября провел онлайн-разговор с группой сенаторов от обеих партий, призвав их оказать давление на администрацию Трампа с целью возобновить обмен разведданных и поставки оружия.

Он сообщил им об ограничениях Starlink и Starshield, отсутствия обмена разведданных по баллистике (как минимум уже трижды не было информации), а также сказал, что Хегсет не дает согласия на поставку ракет Patriot и AIM-9x для ПВО NASAMS.

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