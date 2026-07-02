Зеленский: ждем ответ Трампа о производстве Patriot в Украине
Для победы у России больше нет никаких аргументов, кроме ударов баллистическими ракетами. Чтобы остановить этот террор, Украине и Европе необходимо достаточное количество противоракетных систем.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Саммит НАТО и защита от баллистики
Глава государства подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин и дальше планирует разрушать жилые дома, чтобы не заканчивать войну. Остановить это можно только быстрым снабжением систем противовоздушной обороны и развитием европейских оборонных возможностей.
"Европа должна обладать собственной достаточной способностью защищаться от всех типов угроз, в том числе и этой - от российской баллистики", - подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что во время ближайших международных встреч, в частности на саммите НАТО, вопрос предоставления средств ПВО должен стать одним из ключевых результатов, "если, конечно, НАТО еще что-то значит для союзников".
Производство Patriot и ожидания от Трампа
Украина уже продолжительное время ведет переговоры с американской администрацией по получению лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Президент поблагодарил партнеров, которые помогают финансировать закупку ракет через программу PURL, однако отметил, что для надежной защиты жизней в Европе и Украине нужны собственные мощности.
"Очень рассчитываем на положительный ответ президента США Дональда Трампа для защиты жизней", - подытожил глава государства.
Он отметил, что совместное производство в Украине или вместе с европейскими партнерами сможет существенно поддержать и сами Соединенные Штаты в ходе будущих операций.
Защита украинского неба
Напомним, ранее Министерство обороны сообщило, что Украина срочно просит ракеты Patriot у 40 стран уже на июль 2026 года. Снабжение просят осуществить в обмен на будущие партии, которые уже законтрактованы для нашего государства.
Нехватка этих боеприпасов остается ключевым вызовом, поскольку именно они способны сбивать враждебную баллистику. Для решения этой проблемы весной был подписан рекордный контракт на сотни ракет PAC-2 при поддержке Германии, а также привлечено 1 млрд. долларов кредита от ЕС на закупку около сотни ракет к Patriot.
В июне Зеленский поставил жесткий дедлайн относительно Patriot и пригрозил кадровыми выводами уполномоченным чиновникам. По словам главы государства, у Украины есть четкие договоренности о покупке комплексов противовоздушной обороны на самом высоком политическом уровне, однако ответственные ведомства затянули проработку необходимых юридических шагов для реализации этих контрактов.