"Зеленский и Трамп не смогли". У Путина хотят откреститься от срыва переговоров, - росСМИ
Российская пропаганда хочет свалить вину за срыв мирных переговоров на Украину и США. Так россиянам будут объяснять, почему завершить войну не удалось.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку".
Как рассказал изданию неназванный собеседник, близкий к внутриполитическому блоку администрации российского диктатора, "все понимали", что мир до Пасхи был невозможен, и "наивностью никто не страдал".
При этом, по его словам, пропагандистам приказывали "подавать ситуацию осторожно" и никто не утверждал, что мир уже близок. Но определенные настроения среди россиян "все равно сложились".
"Сейчас основная задача - донести, что мы тут вообще ни при чем. Это они (администрация Трампа - ред.) с Зеленским не договорились", - добавил источник "Верстки".
Другой источник издания пожаловался, что все еще нерешены "принципиальные для России" вопросы, среди которых "неприкосновенность" Херсонской и Запорожской областей, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом России не нравится, что в Украине не хотят проводить выборы в условиях войны.
По его словам, США также считают, что выборы в Украине в таких условиях проводить неуместно.
Мирные переговоры
Напомним, еще в марте Украина ответила согласием на предложение США о 30-дневном прекращении огня с Россией. Украинские чиновники настаивали на установлении четких сроков перемирия, чтобы не было замороженного конфликта.
При этом Россия отказалась от такой инициативы США. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для перемирия нужно выполнить ряд его условий, которые предусматривают ослабление Украины.
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