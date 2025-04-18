"Зеленский и Трамп не смогли". У Путина хотят откреститься от срыва переговоров, - росСМИ

Российская пропаганда хочет свалить вину за срыв мирных переговоров на Украину и США. Так россиянам будут объяснять, почему завершить войну не удалось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Верстку ".

Как рассказал изданию неназванный собеседник, близкий к внутриполитическому блоку администрации российского диктатора, "все понимали", что мир до Пасхи был невозможен, и "наивностью никто не страдал".

При этом, по его словам, пропагандистам приказывали "подавать ситуацию осторожно" и никто не утверждал, что мир уже близок. Но определенные настроения среди россиян "все равно сложились".

"Сейчас основная задача - донести, что мы тут вообще ни при чем. Это они (администрация Трампа - ред.) с Зеленским не договорились", - добавил источник "Верстки".

Другой источник издания пожаловался, что все еще нерешены "принципиальные для России" вопросы, среди которых "неприкосновенность" Херсонской и Запорожской областей, а также так называемых "ДНР" и "ЛНР". При этом России не нравится, что в Украине не хотят проводить выборы в условиях войны.

По его словам, США также считают, что выборы в Украине в таких условиях проводить неуместно.