Російська пропаганда хоче звалити провину за зрив мирних переговорів на Україну та США. Так росіянам пояснюватимуть, чому завершити війну не вдалося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Верстку ".

Як розповів виданню неназваний співрозмовник, близький до внутрішньополітичного блоку адміністрації російського диктатора, "всі розуміли", що мир до Великодня був неможливий, і "наївністю ніхто не страждав".

При цьому, за його словами, пропагандистам наказували "подавати ситуацію обережно" і ніхто не стверджував, що мир уже близький. Але певні настрої серед росіян "все одно склалися".

"Зараз основне завдання - донести, що ми тут взагалі ні до чого. Це вони (адміністрація Трампа - ред.) із Зеленським не домовилися", - додало джерело "Верстки".

Інше джерело видання поскаржилося, що все ще невирішені "принципові для Росії" питання, серед яких "недоторканність" Херсонської та Запорізької областей, а також так званих "ДНР" і "ЛНР". При цьому Росії не подобається, що в Україні не хочуть проводити вибори в умовах війни.

За його словами, США також вважають, що вибори в Україні в таких умовах проводити недоречно.