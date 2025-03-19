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Зеленский и Трамп уже ведут переговоры, - Белый дом

Фото: президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сейчас проводят телефонный разговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на помощника президента США Дэна Скавино в соцсети X.

"Президент Трамп в Овальном кабинете беседует с президентом Украины Владимиром Зеленским", - написал Скавино. 

Он не уточнил, когда именно начался разговор. Ранее СМИ сообщали, что начало переговоров запланировано на 16:00. 

Информацию о том, что переговоры уже идут, подтвердил журналистам и пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Переговоры Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом сегодня утром. Ожидается, что два лидера обсудят телефонный разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Путин и Трамп вчера обсуждали урегулирование войны России против Украины. Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении, выдвинув для этого невыполнимые условия.

При этом глава Кремля якобы согласился прекратить атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру.

Это первый разговор Зеленского и Трампа после ссоры в Белом доме. Тогда два лидера не сдержали эмоций, после чего переговоры были досрочно завершены.

К слову, темы переговоров президента Украины и президента США называл в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

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