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Подоляк рассказал, что Зеленский обсудит с Трампом

Киев, Среда 19 марта 2025 15:51
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Подоляк рассказал, что Зеленский обсудит с Трампом Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня, 19 марта, проведут телефонный разговор. Они обсудят переговоры американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Трамп передаст свое видение ситуации, президент Украины аргументированно подчеркнет свое видение ситуации, они обменяются этими мнениями, проговорят ключевые аспекты относительно Украины, которые проговаривались в телефонном разговоре Путин-Трамп", - рассказал Подоляк.

По его словам, после переговоров Украина продолжит синхронизировать свою позицию с США.

Советник руководителя ОП считает, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу.

"Без давления на Россию ничего не будет. И это достаточно скоро будет очевидно", - добавил он.

Переговоры Зеленского и Трампа

Напомним, сегодня, 19 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он пообщается с президентом США Дональдом Трампом.

Такие переговоры пройдут после звонка Трампа и российского диктатора Владимира Путина, в ходе которого они обсуждали урегулирование войны России против Украины.

В ходе переговоров Путин и Трамп договорились создать экспертные команды, которые будут работать над завершением войны. Также глава Кремля согласился прекратить удары по украинской энергетике.

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Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Мирные переговоры Война в Украине Михаил Подоляк
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