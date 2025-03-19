Подоляк рассказал, что Зеленский обсудит с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп сегодня, 19 марта, проведут телефонный разговор. Они обсудят переговоры американского лидера с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Трамп передаст свое видение ситуации, президент Украины аргументированно подчеркнет свое видение ситуации, они обменяются этими мнениями, проговорят ключевые аспекты относительно Украины, которые проговаривались в телефонном разговоре Путин-Трамп", - рассказал Подоляк.

По его словам, после переговоров Украина продолжит синхронизировать свою позицию с США.

Советник руководителя ОП считает, что Трамп не будет давить только на Украину и Европу.

"Без давления на Россию ничего не будет. И это достаточно скоро будет очевидно", - добавил он.