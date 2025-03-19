Зеленський і Трамп уже ведуть переговори, - Білий дім

Переговори Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував свої переговори з президентом США Дональдом Трампом сьогодні вранці. Очікується, що два лідери обговорять телефонну розмову Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Путін і Трамп учора обговорювали врегулювання війни Росії проти України. Диктатор фактично відмовився від пропозиції Вашингтона про повне припинення, висунувши для цього нездійсненні умови.

При цьому глава Кремля нібито погодився припинити атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Це перша розмова Зеленського і Трампа після сварки в Білому домі. Тоді два лідери не стримали емоцій, після чого переговори були достроково завершені.

До речі, теми переговорів президента України і президента США називав у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника ОП Михайло Подоляк.

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