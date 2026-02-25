Зеленский и Трамп провели разговор
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп созвонились сегодня, 25 февраля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента Axios Барака Равида в соцсети X.
"Президент Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Зеленским", - написал Равид, ссылаясь на неназванный источник.
Более подробных деталей о звонке пока нет.
Обновлено 20:43
Советник главы украинского государства Дмитрий Литвин в комментарии журналистам заявил, что Зеленский и Трамп уже завершили разговор.
Обновлено 20:55
Литвин добавил, что разговор продолжался около 30 минут.
Мирные переговоры Украины, РФ и США
Напомним, телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа проходит после того, как Украина, РФ и США провели три раунда мирных переговоров.
Глава украинского государства недавно заявлял о том, что сторонам удалось добиться прогресса в военной части переговоров. Речь об обсуждении мониторинга прекращения огня и прекращении войны. По его словам, и Украина, и Россия, и США были конструктивны.
При этом конструктива не хватает в политической части переговоров. Россия продолжает требовать, чтобы Украина "подарила" ей всю Донецкую область. Это основное условие агрессора для завершения войны.
Украина в свою очередь считает, что справедливо в переговорах отталкиваться от линии фронта.
Недавно Зеленский отмечал, что США также повторяют Украине требование РФ о необходимости вывода войск с Донбасса для "быстрого завершения войны".
К слову, завтра, 26 февраля, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров должен встретиться со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом в Женеве. После этого могут пройти новые трехсторонние переговоры Украины, США и РФ.