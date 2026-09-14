Зеленский хочет конкретики от Трампа по поводу перемирия с РФ

После заявления США о возможной договоренности о перемирии в энергетике Киев ожидает конкретного механизма, гарантирующего соблюдение условий со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, Украина предложила партнерам обеспечить договоренность с Россией, которая позволит остановить уничтожение критической инфраструктуры. Под защитой, в частности, должны находиться энергетика, продовольствие и другие сферы, необходимые для обеспечения базовых потребностей населения.

Зеленский отметил, что российские войска каждый день атакуют украинские объекты энергетики, портовую инфраструктуру и логистику. Среди целей также оказываются склады с продовольствием и фармацевтикой.

В то же время Украина не уверена, что Россия готова придерживаться какой-либо подобной договоренности.

"Если партнеры готовы обеспечить реальное желание России не бить по нашему электричеству, другим нашим энергетическим объектам, критической инфраструктуре, движению продовольствия, то мы, конечно, готовы обеспечить соответствующее отсутствие наших ударов", - заявил президент.

По его словам, важно, чтобы договоренность была надежной и долгосрочной и действительно влияла на жизнь людей. Киев не хочет, чтобы пауза в ударах действовала лишь некоторое время, после чего Россия вернулась к атакам.

Зеленский также предостерег ситуацию, когда Москва использует договоренность для получения временного ослабления напряжения вокруг проблем с бензином и дизельным топливом после проведения своих "выборов".

"Войну нужно заканчивать. И деэскалационный шаг по критической инфраструктуре может быть первым шагом к миру", - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Украина ожидает от партнеров конкретики о возможном механизме такой договоренности. Речь идет прежде всего о том, как обеспечить реальное исполнение Россией обязательств по прекращению ударов по критической инфраструктуре.

Энергетическое перемирие между РФ и Украиной

Напомним, тема возможного энергетического перемирия между Украиной и Россией обсуждается уже не первый день. 8 сентября Владимир Зеленский заявил о готовности искать компромисс из РФ по вопросам энергетики и зерна.

В тот же день информированный источник сообщил, что Украина и Россия могут договориться об ограниченном перемирии на зиму, в частности о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам.

По данным собеседника, после поездок в Москву спецпредставителей президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Кремле появилось больше возможностей для дипломатического урегулирования.