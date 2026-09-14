Путин не хочет заключать энергетическое перемирие с Украиной до зимы, - FT

Президент США Дональд Трамп сегодня заявил, что Украина и Россия якобы согласились на энергетическое перемирие между странами. Однако, диктатор РФ Владимир Путин не хочет заключать такую сделку до зимы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Однако ряд других собеседников, знакомых с позиций Кремля, сказали,что "Путин не хочет заключать сделку до зимы". Причина в том, что по мнению диктатора, атаки России по энергетической инфраструктуре Украины могут усилить давление на Киев с целью вынудить Украину пойти на уступки.

По словам источника, знакомого с позицией, Москва и Киев возобновли переговоры о возможном прекращении огня а энергетическом секторе.

Что предшествовало

Напомним, сегодня американский президент Дональд Трамп у себя в соцсетях написал, что Украина согласилась не наносить удары по объектам энергетики в России. Москва в свою очередь якобы тоже согласилась поступить так же.

Чуть позже на ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что Киев предложил партнерам обеспечить договоренность с РФ, которая позволит остановить удары по критической инфраструктуре.

При этом Зеленский отметил, что Украина ожидает от США конкретного механизма, который будет гарантировать соблюдение условий со стороны РФ. По его словам, Киев не уверен, что Москва готова придерживаться какой-либо подобной договоренности.

Также в СМИ была информация, что Трамп поспешил со своим заявлением, так как договоренность Украины и РФ о прекращении ударов по энергетике не готова, и окончательные условия не согласованы.