В Кремле поддержали идею Трампа об энергетическом перемирии, но выдвинули условия

В Кремле положительно оценили идею президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. При этом Дмитрий Песков заявил, что прекращение ударов по НПЗ не решит проблемы мирового рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ТАСС.

В Кремле оценили инициативу Трампа

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Москва считает хорошей идеей предложение президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии.

По его словам, российская сторона поддерживает контакты с американцами и выступает за мирные решения.

"Да, мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы в целом, безусловно, это считаем очень хорошей идеей, хорошей инициативой", – сказал Песков.

В Кремле назвали другой фактор

При этом представитель Кремля заявил, что прекращение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и увеличение производства нефтепродуктов само по себе не решит проблемы мирового рынка.

По словам Пескова, в России это позволит обеспечить внутренний рынок, который, как он утверждает, уже близок к полному насыщению.

Он отметил, что сейчас российские власти занимаются обеспечением безопасности НПЗ и других энергетических объектов. При этом Песков утверждает, что основная проблема для мирового рынка заключается в вывозе нефтепродуктов.

Песков назвал условия

В Кремле считают, что для увеличения поставок необходимо обеспечить безопасное мореплавание нефтеналивных судов.

Песков также заявил о необходимости отмены санкций, введенных в отношении поставок энергоресурсов.

По его словам, только после этого мировые рынки смогут получить дополнительные объемы нефтепродуктов, а цены могут снизиться.

При этом Песков вновь подчеркнул, что Москва положительно относится к инициативе Трампа и намерена продолжать контакты с американской стороной.