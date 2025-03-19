Зеленский и Трамп договорились о прекращении ударов по энергетике РФ, - Bloomberg

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поговорил по телефону с главой США Дональдом Трампом. По данным СМИ, во время разговора лидеры согласовали прекращение ударов по энергетике РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В телефонном разговоре Трамп предложил Зеленскому прекратить удары украинских войск по российским энергетическим объектам. Президент Украины якобы поддержал это предложение главы Соединенных Штатов, сообщил Bloomberg осведомленный источник на условиях анонимности.

Также США и Украина договорились продолжить работу над расширением режима прекращения огня, отмечает издание.

Разговор Зеленского и Трампа

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свои переговоры с президентом США Дональдом Трампом сегодня утром. Ожидалось, что два лидера обсудят телефонный разговор Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

Около 18:00 часов по киевскому времени стало известно, что президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский завершили телефонный разговор. Трамп заявил, что он прошел "очень хорошо".

"Только что состоялся очень хороший телефонный разговор с президентом Украины Зеленским. Он длился около часа. Большая часть беседы основывалась на вчерашнем разговоре с президентом Путиным (российским диктатором Владимиром Путиным - ред.), чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины", - отметил Трамп в своей социальной сети.

Добавим, что Путин и Трамп вчера обсуждали урегулирование войны России против Украины. Диктатор фактически отказался от предложения Вашингтона о полном прекращении, выдвинув для этого невыполнимые условия.