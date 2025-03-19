Зеленський і Трамп домовилися про припинення ударів по енергетиці РФ, - Bloomberg

Президент України Володимир Зеленський сьогодні поговорив телефоном з главою США Дональдом Трампом. За даними ЗМІ, під час розмови лідери погодили припинення ударів по енергетиці РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У телефонній розмові Трамп запропонував Зеленському припинити удари українських військ по російських енергетичних об'єктах. Президент України буцімто підтримав цю пропозицію глави Сполучених Штатів, повідомило Bloomberg обізнане джерело на умовах анонімності.

Також США та Україна домовилися продовжити роботу над розширенням режиму припинення вогню, зазначає видання.

Розмова Зеленського і Трампа

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський анонсував свої переговори з президентом США Дональдом Трампом сьогодні вранці. Очікувалося, що два лідери обговорять телефонну розмову Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Близько 18:00 години за київським часом стало відомо, що президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський завершили телефонну розмову. Трамп заявив, що вона пройшла "дуже добре".

"Щойно відбулася дуже хороша телефонна розмова з президентом України Зеленським. Вона тривала близько години. Більша частина бесіди ґрунтувалася на вчорашній розмові з президентом Путіним (російським диктатором Володимиром Путіним - ред.), щоб узгодити запити і потреби Росії та України", - зазначив Трамп у своїй соціальній мережі.

Додамо, що Путін і Трамп учора обговорювали врегулювання війни Росії проти України. Диктатор фактично відмовився від пропозиції Вашингтона про повне припинення, висунувши для цього нездійсненні умови.