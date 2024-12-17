ua en ru
Вт, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря

Вторник 17 декабря 2024 21:17
UA EN RU
Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря Фото: президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте(GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Встреча состоится 18 декабря в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как рассказали в Альянсе, Рютте примет Зеленского в своей официальной резиденции в Брюсселе. У них также запланирована совместная пресс-конференция генерального секретаря и президента Украины.

Стоит заметить, что в тот день у Рютте запланирован еще ряд встреч. В частности, с президентом Литвы и председателем президиума Боснии и Герцеговины.

Визит Зеленского в Брюссель

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель. Там у него должна состояться встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

Впоследствии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила визит Зеленского. По ее словам, он будет участвовать в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.

Сам Зеленский завил, что встретится с лидерами ряда стран Европы в Брюсселе. Он планирует обсудить вопросы дальнобойных возможностей и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский НАТО Марк Рютте
NEWS
Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский
Украине нужно еще 12-15 систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ, - Зеленский
DAILY
Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Игра без правил. Как Запад уступает России и Китаю в борьбе за влияние в мире