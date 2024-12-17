Зеленский и Рютте встретятся в Брюсселе 18 декабря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как рассказали в Альянсе, Рютте примет Зеленского в своей официальной резиденции в Брюсселе. У них также запланирована совместная пресс-конференция генерального секретаря и президента Украины.

Стоит заметить, что в тот день у Рютте запланирован еще ряд встреч. В частности, с президентом Литвы и председателем президиума Боснии и Герцеговины.

Визит Зеленского в Брюссель

Несколько дней назад СМИ сообщили, что Зеленский 18 декабря посетит Брюссель. Там у него должна состояться встреча с лидерами Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши, НАТО и ЕС.

Впоследствии вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Ольга Стефанишина подтвердила визит Зеленского. По ее словам, он будет участвовать в первом заседании Европейского Совета после назначения его президента.