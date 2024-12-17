Зеленський і Рютте зустрінуться у Брюсселі 18 грудня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Як розповіли в Альянсі, Рютте прийме Зеленського у своїй офіційній резиденції в Брюсселі. У них також запланована спільна пресконференція генерального секретаря і президента України.

Варто зауважити, що в той день у Рютте запланована ще низка зустрічей. Зокрема, з президентом Литви та головою президії Боснії та Герцеговини.

Візит Зеленського до Брюсселя

Декілька днів тому ЗМІ повідомили, що Зеленський 18 грудня відвідає Брюссель. Там у нього має відбутись зустріч із лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі, НАТО та ЄС.

Згодом віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції Ольга Стефанішина підтвердила візит Зеленського. За її словами, він братиме участь у першому засіданні Європейської Ради після призначення її президента.