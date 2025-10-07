Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий могут уже в ближайшие недели провести встречу.
Как передает РБК-Украина, об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в эфире RMF FM.
"Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого - ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому", - рассказал Боднар, выразив надежду, что это произойдет в ближайшие недели.
Дипломат уточнил, что Украина рассчитывает получить график визита Навроцкого в Украину "в ближайшие дни". Но конкретных сроков он не раскрыл.
Планируется, что лидеры в первую очередь обсудят вопросы безопасности, поскольку у Украины и Польши есть общий враг в виде России.
"Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние разных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет многое, что предложить", - добавил Боднар.
Планы Навроцкого
Напомним, 25 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
По словам Навроцкого, он уже пообщался с Зеленским во время Генассамблеи ООН.
Это, как отметил польский лидер, был "короткий обмен любезностями".