ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар

Варшава, Вторник 07 октября 2025 22:37
UA EN RU
Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар Фото: Василий Боднар, посол Украины в Польше (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий могут уже в ближайшие недели провести встречу.

Как передает РБК-Украина, об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в эфире RMF FM.

"Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого - ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому", - рассказал Боднар, выразив надежду, что это произойдет в ближайшие недели.

Дипломат уточнил, что Украина рассчитывает получить график визита Навроцкого в Украину "в ближайшие дни". Но конкретных сроков он не раскрыл.

Планируется, что лидеры в первую очередь обсудят вопросы безопасности, поскольку у Украины и Польши есть общий враг в виде России.

"Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние разных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет многое, что предложить", - добавил Боднар.

Планы Навроцкого

Напомним, 25 сентября президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что он планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Навроцкого, он уже пообщался с Зеленским во время Генассамблеи ООН.

Это, как отметил польский лидер, был "короткий обмен любезностями".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Киев Польша Кароль Навроцкий
Новости
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Зеленский объявил важное решение о цене на газ и моратории на отключение света
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы