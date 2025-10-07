Зеленский и Навроцкий могут встретиться в ближайшие недели, - посол Боднар

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Кароль Навроцкий могут уже в ближайшие недели провести встречу.

Как передает РБК-Украина , об этом посол Украины в Польше Василий Боднар заявил в эфире RMF FM .

"Мы разговаривали с канцелярией президента, нам сказали, что после заседания ООН будет визит (Навроцкого - ред.) в Украину, и сейчас мы готовимся к этому", - рассказал Боднар, выразив надежду, что это произойдет в ближайшие недели.

Дипломат уточнил, что Украина рассчитывает получить график визита Навроцкого в Украину "в ближайшие дни". Но конкретных сроков он не раскрыл.

Планируется, что лидеры в первую очередь обсудят вопросы безопасности, поскольку у Украины и Польши есть общий враг в виде России.

"Польша сейчас также находится под угрозой со стороны России, и это не только дроны. Это дезинформация, это влияние разных стран ЕС, это Балтийское море, то есть много вещей, которые мы должны согласовать, а также усилить нашу оборону, которая имеет многое, что предложить", - добавил Боднар.