Зеленський і Навроцький можуть зустрітися найближчими тижнями, - посол Боднар

Як передає РБК-Україна , про це посол України в Польщі Василь Боднар заявив в ефірі RMF FM .

"Ми розмовляли з канцелярією президента, нам сказали, що після засідання ООН буде візит (Навроцького - ред.) в Україну, і зараз ми готуємося до цього", - розповів Боднар, висловивши сподівання, що це станеться найближчими тижнями.

Дипломат уточнив, що Україна розраховує отримати графік візиту Навроцького в Україну "найближчими днями". Але конкретних термінів він не розкрив.

Планується, що лідери насамперед обговорять питання безпеки, оскільки в України і Польщі є спільний ворог у вигляді Росії.

"Польща зараз також перебуває під загрозою з боку Росії, і це не тільки дрони. Це дезінформація, це вплив різних країн ЄС, це Балтійське море, тобто багато речей, які ми маємо узгодити, а також посилити нашу оборону, яка має багато чого, що запропонувати", - додав Боднар.