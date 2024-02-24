Зеленский и министр обороны Швеции обсудили соглашение о гарантиях безопасности

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

"Визит министра обороны Швеции Пола Йонсона в этот день - важный знак солидарности Швеции с Украиной", - заявил Зеленский.

Он отметил, что во время встречи они обсудили возможность совместного производства оружия и будущие двусторонние переговоры о подписании соглашения о гарантиях безопасности.

"Объявленный правительством Швеции на днях 15-й пакет стал крупнейшим по объему: на сумму почти 700 миллионов евро. Спасибо за мощную конкретную поддержку Украины", - подчеркнул президент.

Гарантии безопасности для Украины

В июле 2023 г. на саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины. К ней впоследствии присоединились еще несколько десятков стран ЕС и НАТО. Декларация предусматривает заключение двустороннего соглашения между страной-подписантом и Украиной.

Первое соглашение о гарантиях безопасности было подписано в начале января 2024 г. с Британией. Во время визита в Европу в феврале этого года Зеленский подписал соответствующие соглашения с Германией и Францией.

Кроме того, вчера соглашение о гарантиях безопасности было подписано с Данией. А сегодня Украина заключила соглашения с Италией и Канадой.

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