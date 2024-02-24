Зеленський і міністр оборони Швеції обговорили угоду про гарантії безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

"Візит міністра оборони Швеції Пола Йонсона в цей день - важливий знак солідарності Швеції з Україною", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що під час зустрічі вони обговорили можливість спільного виробництва зброї та майбутні двосторонні переговори щодо підписання угоди про безпекові гарантії.

"Оголошений урядом Швеції цими днями 15-й пакет став найбільшим за обсягом: на суму майже 700 мільйонів євро. Дякую за потужну конкретну підтримку України", - наголосив президент.

Гарантії безпеки для України

У липні 2023 року на саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України. До неї згодом приєдналося ще кілька десятків країн ЄС та НАТО. Декларація передбачає укладення двосторонньої угоди між країною-підписантом та Україною.

Перша угода про гарантії безпеки була підписана на початку січня 2024 року з Британією. Під час візиту до Європи у лютому цього року Зеленський підписав відповідні угоди з Німеччиною та Францією.

Крім того, вчора угода про гарантії безпеки була підписана з Данією. А сьогодні Україна уклала угоди з Італією та Канадою.

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