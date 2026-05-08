Зеленский и Буданов провели важное совещание по подготовке к зиме

14:11 08.05.2026 Пт
2 мин
Первые результаты ожидаются уже в ближайшие месяцы
aimg Мария Кучерявец
Зеленский и Буданов провели важное совещание по подготовке к зиме Фото: в Офисе президента состоялась встреча глав парламентских комитетов и ОВА (president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский и глава ОП Кирилл Буданов провели совещание по подготовке регионов Украины к следующему отопительному сезону и реализации планов устойчивости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Во встрече также приняли участие представители ОП, народные депутаты и главы областных администраций.

Как отметили на Банковой, такой формат работы представителей комитетов Верховной Рады и областей начали для того, чтобы подробнее прорабатывать имеющиеся проблемы и возможности на уровне взаимодействия между парламентом и регионами.

Основное внимание уделили защите критической инфраструктуры, энергетике, логистике и восстановлению после российских ударов.

Зеленский отметил, что все планы устойчивости должны быть реализованы до начала зимы. По его словам, важно усилить координацию между центральной властью и регионами, чтобы оперативно реагировать на вызовы.

Во время совещания главы ОВА доложили о выполнении поставленных задач, а также обсудили необходимые законодательные изменения для более эффективной работы громад и регионов.

Буданов, в свою очередь, заявил, что первые результаты реализации принятых решений должны быть заметны уже в ближайшие месяцы.

Участники встречи также определили ключевые задачи на лето.

Отдельно стороны подняли вопросы поддержки местного бизнеса, аграрного сектора, программы "єОселя" и дополнительного финансирования громад.

Подготовка Украины к следующей зиме

Напомним, после зимней кампании РФ по уничтожению украинской энергетики, 14 марта 2026 года президент Владимир Зеленский подписал указ о внедрении "планов устойчивости" по подготовке к следующей зиме для регионов.

На заседании СНБО планы были утверждены для всех областей и областных центров, кроме Киева, которому дали отдельное время на утверждение плана, поскольку столица не успела подать его в срок.

Зеленский публично заявил, что "Киев был не готов", и предоставил городу дополнительное время на подготовку. Впрочем, дедлайн для финального согласования контрактов и графиков финансирования установлен до 10 мая.

В правительстве подчеркнули: если к этому времени задачи не будут выполнены, встанет вопрос об оценке "управленческих возможностей" руководства Киева отвечать вызовам войны.

Обновленная версия нацизма имеет маркировку: "сделано в России", - Зеленский
