Подготовка Киева к зиме: Кабмин поставил КГГА жесткий ультиматум

Темпы Киева в подготовке к зиме не соответствуют ни уровню угроз, ни объему госфинансирования. КГГА поставили дедлайн, после которого руководство столицы будут ждать последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра развития общин и территорий Алексея Кулебы.

Он рассказал о результатах разговора с главой КГГА Виталием Кличко по реализации Плана устойчивости и резервного теплоснабжения столицы.

Кулеба отметил, что Киев должен предоставить законтрактованные решения со сроками, графиком финансирования и персонально ответственными.

"Контроль выполнения, включая заключение контрактов, - до 10 мая. После 10 мая - в случае невыполнения поставленных задач - необходимо оценить управленческие возможности руководства столицы готовиться к вызовам, имея все ресурсы для этого", - заявил министр.

Он также отметил, что государство берет на себя большой финансовый ресурс для защиты и резервирования систем теплоснабжения Киева.

По его словам, Кабмин:

направил 987 млн гривен на первоочередные меры защиты;

готовит еще 967 млн гривен на авансирование оборудования распределенной тепловой генерации;

предусматривает еще 2 млрд гривен на защиту критических элементов и запуск дополнительных тепловых мощностей.

Напомним, ранее Кличко заявил, что сразу после завершения отопительного сезона Киев начал подготовку к следующей зиме. Речь идет о реализации плана устойчивости, который был принят Киевсоветом в марте.