Зеленский и Байден встретились на саммите НАТО: первые подробности

В начале встречи президент США Джо Байден заявил, что за последние несколько месяцев баланс на фронте в Украине "сместился". При этом украинским защитникам удалось остановить российских оккупантов в Харьковской области, а также наносить врагу значительные потери.

"И это дало понять, что Россия не победит в Украине. Украина победит", - добавил американский лидер.

Байден заверил, что США будут с Украиной "на каждом шагу".

При этом, по словам президента США, сейчас идет работа над тем, чтобы Украина использовала истребители F-16 уже этим летом.

Также Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине. Это - уже восьмой пакет после того, как Конгресс США одобрил новое финансирование для военной помощи Украине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего американского коллегу за приглашение на саммит НАТО и новый пакет помощи.

Также он добавил, что хочет выразить особенную благодарность за заявление Байдена насчет российского удара по детской больнице "Охматдет".

"Поэтому мы очень ценим ваши решения по укреплению нашей противовоздушной обороны, пять новых Patriot и десятки других систем", - отметил Зеленский.

По словам украинского лидера, в ходе переговоров с американским президентом он хочет обсудить, как можно остановить российский террор. В частности, это касается проблемы российских управляемых авиационных бомб.

"Конечно, нам нужны быстрые шаги, чтобы снять все ограничения для наших украинских солдат", - уточнил глава украинского государства.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Напомним, что с 9 и по 11 июля в Вашингтоне проходит 75-й юбилейный саммит НАТО. Кроме 32 стран-членов, в нем принимают участие еще 35 их партнеров, среди которых и Украина. В рамках мероприятия американский лидер Джо Байден объявил об усилении украинской ПВО. Три Patriot отправят Украине США, Германия и Румыния, еще один ЗРК соберут Нидерланды с другими союзниками. Италия в свою очередь предоставит Украине SAMP-T.

Кроме того, с этого саммита украинцы получили хорошие новости и по F-16. Союзники сообщили, что первые обещанные истребители уже по пути в Украину и уже этим летом будут защищать украинское небо.

Также страны согласовали декларацию, в которой говорится, что члены Альянса намерены предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности.

Что касается движения нашей страны в НАТО, то союзники заявили о "необратимости пути" Украины к членству в Альянсе, говорится в итоговой декларации саммита. Отмечено, что Киев получит официальное приглашение, когда выполнит все условия и будет согласие всех стран-членов.

Вместе с тем Альянс принял решение о создании структуры по координации безопасности и подготовки для Украины (NSATU) и поддержал создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения Украина - НАТО (JATEC). В то же время союзники приветствовали решение генсека НАТО Йенса Столтенберга назначить старшего представителя Альянса в Украине.