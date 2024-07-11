Зеленський і Байден зустрілися на саміті НАТО: перші подробиці

На початку зустрічі президент США Джо Байден заявив, що за останні кілька місяців баланс на фронті в Україні "змістився". При цьому українським захисникам вдалося зупинити російських окупантів у Харківській області, а також завдавати ворогові значних втрат.

"І це дало зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе", - додав американський лідер.

Байден запевнив, що США будуть з Україною "на кожному кроці".

При цьому, за словами президента США, зараз йде робота над тим, щоб Україна використовувала винищувачі F-16 цього літа.

Байден також анонсував новий пакет військової допомоги Україні. Це вже восьмий пакет після того, як Конгрес США схвалив нове фінансування для військової допомоги Україні.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський подякував своєму американському колезі за запрошення на саміт НАТО та новий пакет допомоги.

Також він додав, що хоче висловити особливу подяку за заяву Байдена щодо російського удару по дитячій лікарні "Охматдит".

"Тому ми дуже цінуємо ваші рішення щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони, п'ять нових Patriot та десятки інших систем", - зазначив Зеленський.

За словами українського лідера, під час переговорів з американським президентом він хоче обговорити, як можна зупинити російський терор. Зокрема це стосується проблеми російських керованих авіаційних бомб.

"Звичайно, нам потрібні швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для наших українських солдатів", - уточнив глава української держави.

Саміт НАТО у Вашингтоні

Нагадаємо, що з 9 і по 11 липня у Вашингтоні проходить 75-й ювілейний саміт НАТО. Окрім 32 країн-членів в ньому беруть участь ще 35 їх партнерів, серед яких і Україна. В рамках заходу американський лідер Джо Байден оголосив про посилення української ППО. Так, три Patriot відправлять Україні США, Німеччина та Румунія, ще один ЗРК зберуть Нідерланди з іншими союзниками. Італія своєю чергою надасть Україні SAMP-T.

Крім того, з цього саміту українці отримали хороші новини й щодо F-16. Союзники повідомили, що перші обіцяні винищувачі уже на шляху до України й вже цього літа захищатимуть українське небо.

Також країни узгодили декларацію в якій говориться про те, що члени Альянсу мають намір надати Україні мінімальне базове фінансування в розмірі 40 млрд євро протягом наступного року та забезпечити стійкий рівень допомоги з питань безпеки.

Що стосується руху нашої країни до НАТО, то союзники заявили про "незворотність шляху" України до членства в Альянсі, йдеться у підсумковій декларації саміту. Зазначено, що Київ отримає офіційне запрошення тоді, коли виконає всі умови й буде згода всіх країн-членів.

Разом з тим Альянс ухвалив рішення про створення структури з координації безпекової допомоги та підготовки для України (NSATU) й підтримав утворення Спільного центру аналізу, підготовки та навчання Україна - НАТО (JATEC). Водночас союзники привітали рішення генсека НАТО Єнса Столтенберга призначити старшого представника Альянсу в Україні.