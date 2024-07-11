Поддержка, необратимость членства и не только. Что принял саммит НАТО по Украине

В Вашингтоне с 9 по 11 июля проходит юбилейный 75-й саммит НАТО. Одним из ключевых вопросов встречи стало усиление Украины в рамках российско-украинской войны, условия приглашения страны в Альянс и многое другое.

При подготовке материала использовалась информация из декларации Вашингтонского саммита, опубликованной на сайте НАТО.

Более подробно, что принято на саммите НАТО по Украине - в материале РБК-Украина .

Долговременная поддержка

НАТО подтвердило решимость поддерживать Украину в развитии силы, способной победить российскую агрессию сегодня и сдержать ее в будущем. С этой целью члены Альянса намерены предоставить Украине минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по безопасности.

Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения. В частности, речь идет о:

закупку военной техники для Украины;

материальную помощь Украине;

расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;

расходы на военную подготовку для Украины;

оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;

инвестиции и поддержку оборонной инфраструктуры и ОПК Украины;

все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

Кроме военной поддержки, предусмотренной этим обещанием, члены Североатлантического союза намерены продолжать оказывать Украине политическую, экономическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

NSATU

В декларации саммита в Вашингтоне Лидеры государств НАТО объявили, что принято решение о создании Службы помощи и обучения в области безопасности для Украины (NSATU) для координации поставок военной техники и подготовки личного состава. Ее цель – поставить помощь Украине в сфере безопасности на прочную основу, обеспечивая усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.

Как отмечается, NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. Новая служба не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая ее дальнейшую интеграцию с НАТО.

Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC)

Кроме того, расширено создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC), важного столба практического сотрудничества для определения и применения уроков войны России против Украины и повышения оперативной совместимости Украины с НАТО.

Необратимость членства Украины в НАТО

В совместной декларации НАТО отмечено, что будущее Украины – в Альянсе. В частности, страна становится все более оперативной и политической интегрированной с военным блоком.

В НАТО приветствуют прогресс, который Украина достигла после саммита в Вильнюсе относительно необходимых демократических, экономических и реформ безопасности. Также в Альянсе назвали условие, при котором Украине отправят приглашение в военный блок.

"Пока Украина продолжает эту жизненно важную работу, мы будем продолжать поддерживать ее на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО. Мы еще раз подтверждаем, что мы сможем прислать Украине приглашение присоединиться к Альянсу, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены" , – говорится в сообщении.

Критика Ирана и КНДР

Лидеры стран-членов НАТО раскритиковали Иран и КНДР, подпитывающие агрессивную войну России против Украины, оказывая прямую военную поддержку РФ.

В частности, боеприпасы и БПЛА, что серьезно влияет на евроатлантическую безопасность и подрывает глобальный режим нераспространения.

"Мы решительно осуждаем экспорт артиллерийских снарядов и баллистических ракет КНДР, являющихся нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, и с большой обеспокоенностью отмечаем углубление связей между КНДР и Россией. Любая передача баллистических ракет и связанных с ними технологий Россию будет представлять собой существенную эскалацию", - говорится в документе.

Заявление о Китае

В Североатлантическом Альянсе сделали два громких заявления в отношении КНР. В частности, в декларации говорится, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины.

"КНР стала решающим фактором войны России против Украины из-за своего так называемого "безграничного" партнерства и широкомасштабной поддержки оборонно-промышленной базы России. Это усиливает угрозу, которую Россия представляет для своих соседей и для евроатлантической безопасности", - сказано в документе.

В этой связи Альянс призвал Китай, как постоянного члена Совета Безопасности ООН, несущего особую ответственность за соблюдение целей и принципов Устава ООН - прекратить любую материальную и политическую поддержку военных усилий РФ. В документе уточнили, что речь идет о передаче материалов двойного назначения. В частности, компоненты оружия, оборудования и сырья, служащие ресурсами для оборонного сектора России.

Кроме того, НАТО заявило, что Китай продолжает создавать системные проблемы евроатлантической безопасности.

"Мы стали свидетелями устойчивой вредоносной кибер- и гибридной деятельности, включая дезинформацию, которая исходит от КНР. Мы призываем КНР выполнить свое обязательство действовать ответственно в киберпространстве. Мы обеспокоены развитием космических возможностей и деятельности КНР. Мы призываем КНР поддержать международные усилия по содействию ответственному поведению в космосе. КНР продолжает быстро расширять и диверсифицировать свой ядерный арсенал, увеличивая количество боеголовок и увеличивая количество сложных систем доставки", - говорится в заявлении.

В НАТО призвали КНР брать участие в обсуждениях по снижению стратегических рисков и содействовать стабильности посредством прозрачности. Альянс отметил, что остается открытым для конструктивного взаимодействия с Китаем.