Patriot и помощь на 40 млрд евро. Первые итоги саммита НАТО для Украины

Накануне стартовал юбилейный 75-й саммит НАТО в Вашингтоне (США), который продлится до 11 июля. Одним из фокусов является поддержка Украины, и партнеры уже сделали ряд анонсов.

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Patriot будет больше. Но все еще недостаточно

Главный приоритет Украины - усиление противовоздушной обороны для защиты от российских атак. Президент Владимир Зеленский надеется, что Джо Байден и другие лидеры стран НАТО могут быть "более мощными", чем раньше.

"Я благодарен президенту, администрации, Конгрессу Соединенных Штатов за пакет (весенний пакет на более 60 млрд долларов, - ред.), который был проголосован. Мы ожидаем, что он (пакет - ред.) будет постепенно приходить на поле боя и будет усиливать нашу армию", - завил он журналистам.

На открытии саммита Байден подтвердил планы передать систему Patriot. В целом, по его словам, Украина получит пять дальнобойных ЗРК: по одной от США, Германии, Румынии и Нидерландов (соберут совместно с партнерами), еще одну систему передаст Италия - в ее случае речь идет о SAMP-T.

Отметим, об инициативе Нидерландов, Румынии и Италии было известно, а Германия уже передала третью батарею Patriot. Что касается дополнительной системы от США, до вчерашнего анонса была лишь неподтвержденная информация.

"Эти пять стратегических систем помогут защитить украинские города, мирных жителей и военных, и мы тесно сотрудничаем с украинским правительством, чтобы эти системы можно было быстро использовать", - добавил Байден.

Выступая в Институте Рональда Рейгана, президент Зеленский поблагодарил партнеров за дополнительные Patriot. Но подчеркнул, что последняя атака на Киев, который считался достаточно защищенным от ракет, показала, что этого недостаточно.

По его словам, противник использует разные виды новых вооружений. Поэтому необходимо двигаться вперед и предпринимать серьезные шаги по усилению Украины разными типами средств ПВО - "более одного".

Ранее он говорил, что для сдерживания России необходимо не менее 7 батарей типа Patriot. На сегодня партнеры гарантировали поставку не менее пяти.

По информации РБК-Украина, официальный Киев предпочел бы зафиксировать конкретное обязательство - союзники должны поставить десять систем Patriot до конца 2024 года.

Тактические системы ПВО и инициатива на миллиард

Помимо стратегических, в ближайшие месяцы Украина должна получить десятки систем ПВО тактического уровня. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах NASAMS, MIM-23 HAWK, IRIS-T (SLM и SLS) и самоходных зенитках Gepard.

Украинский профильный портал Defense Express полагает, что скорее всего было сделано заявление о выполнении ранее объявленных поставок, а не о новых.

Кроме того, Байден заверил, что США отменили запланированные поставки ракет-перехватчиков в другие страны и в течение следующего года перенаправят их в пользу Украины. Здесь речь идет о сотнях противоракет. Он также отметил, что поддержка осуществляется в рамках партнерства с членами НАТО и коалиции из более 50 стран.

"Наше послание Москве и миру четкое: наша поддержка Украины сильна и непоколебима", - сказал он и добавил, что Украина может и должна остановить Владимира Путина.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что другие члены Альянса, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, продолжат играть важную роль в обеспечении Украины системами ПВО.

Также упоминается инициатива "Немедленные действия по противовоздушной обороне", в рамках которой партнеры пообещали выделить более 1 млрд долларов, и работа союзников по поддержке усилий в разработке совместимой с НАТО интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны.

Новое командование в Германии как "страховка от Трампа"

В ближайшие дни НАТО объявит о создании нового военного командования в Германии и назначит представителя в Киеве для углубления отношений Украины с Альянсом. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, новое военное командование будет создано для обучения и оснащения украинских войск. Он также заверил в том, что НАТО намерено в долгосрочной перспективе оказывать помощь Украине в борьбе с российскими оккупантами.

"Путин не может нас разделить. Он не может нас пережить. Он не может нас ослабить. И Украина, а не Россия, одержит победу", - добавил Салливан.

Как сообщили источники РБК-Украина, взаимодействие намерены углубить через усиление присутствия НАТО в Украине и создание новой структуры для координации помощи. Она получит название "Помощь НАТО по безопасности и тренировкам для Украины" (NSATU).

Ранее было известно о планах создать новое военное командование в немецком Висбадене. Эта структура будет координировать обучение и помощь Украине в сфере безопасности. Фактически она переберет роль, которую сейчас исполняет группа "Рамштайн" во главе с США. Передача координации помощи под зонтик НАТО рассматривается как подстраховка на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах осенью 2024 года.

При этом президент Зеленский говорил, что имеется в виду не замена "Рамштайну", а дополнительный инструмент в поддержке Украины.

В заявлении Белого дома говорится, что NSATU будет координировать обучение и развитие Вооруженных сил Украины на пути к полной оперативной совместимости. Усилия возглавит американский трехзвездный генерал, обучение будет проходить в нескольких странах-союзниках.

Что касается старшего представителя НАТО в Киеве, то он будет отвечать за координацию взаимодействия Альянса с высокопоставленными украинскими чиновниками.

Обязательства на 40 млрд евро на 2025 год

Белый дом анонсировал, что союзники объявят о намерении предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 млрд евро в течение следующего года. Вашингтон будет делать взносы из средств, уже выделенных Конгрессом в апрельском пакете на свыше 60 млрд долларов.

Как пишет Corriere della Serra, США возьмут половину расходов или около 20 млрд, остальное - Европа. Итальянский премьер Джорджия Мелони в итоговой декларации наверняка обязуется внести вклад на уровне 1,7 млрд евро. Что означает увеличение помощи Италии для Украины на полмиллиарда в год.

Кроме того, о финансовых обязательствах объявили другие партнеры. В частности, Португалия предоставит помощь на 220 млн в этом году и столько же в 2025-м.

"Только в этом году мы оцениваем, что сможем достичь суммы поддержки более 220 млн евро, что повторится в следующем году. Все указывает на то, что окончательное соглашение будет заключено на этом саммите", - заявил премьер Луиш Монтенегру.

На приеме после круглого стола "Женщины, мир и безопасность" госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал помощь для украинских женщин-военнослужащих на 7 млн долларов. По его словам, она будет включать более 10 тысяч комплектов униформы, обуви и другого снаряжения.

Новая Зеландия анонсировала пакет почти на 10 млн долларов. По словам премьер-министра Кристофера Лаксона, помощь будет включать как военную, так и гуманитарную составляющую. Отметим, Новая Зеландия не является членом НАТО. Но принимает участие в работе Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".

Необратимость вступления или "мост"? Что будет в итоговом коммюнике

Заключительное коммюнике саммита объявят в четверг, 11 июля. Но, как пишет CNN со ссылкой на проект, в нем будет зафиксирована необратимость вступления Украины в НАТО.

Эта формулировка вызвала много споров среди стран-участниц еще до начала саммита. И в настоящее время делегации все еще согласовывают финальные пассажи в коммюнике.

Сообщается, что смысл послания в том, что Украина становится все ближе к НАТО. Но в этом году не получит приглашения вступить в Североатлантический альянс.

Текст коммюнике может измениться, но формулировка о необратимости вступления Украины в НАТО станет значительным сигналом как для Киева, так и для Москвы. По словам американского чиновника, Белый дом поддерживает ее, если в финальной версии также будет прописано, что Украина должна продолжить работу над внедрением демократических реформ.

До этого многие европейские партнеры отмечали необходимость более решительных формулировок об украинских перспективах, и официальные лица из США и Германии предлагали использовать понятие "мост" для членства Украины в НАТО.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что правительства США и Германии "решительно сопротивляются" приглашению Украины в Альянс. Он напомнил недовольство официального Киева отсутствием приглашения на саммите-2023 в Вильнюсе.

"Украинцы были очень раздражены, когда пришли к выводу, что дверь открыта, но не настолько. И я думаю, что сценарий вашингтонского саммита такой же", - добавил он.

Над чем еще работает Украина

Как заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, на саммите в Вашингтоне украинская сторона работает над разрешением бить американским оружием по военным аэродромам в России. По его словам, нужно "безжалостно уничтожать" все военные цели, привлеченные к ракетным ударам по Украине.

Президент Зеленский уже призвал США разрешить бить по российской авиации на ее территории. В качестве примера он привел Харьков и разрешение Вашингтона уничтожать цели в приграничной зоне на территории Белгородской области, что помогло остановить наступление и постоянные удары по горожу.

"Российское наступление захлебнулось, и мы оттесняем российскую армию из зон вблизи Харькова. Мы также уничтожили пусковые установки российских ракет, которые били по Харькову более двух лет каждый день, и это предоставило Харькову защиту от ракетных ударов", - отметил он.

По его словам, если США снимут ограничения на удары по российским аэродромам, это защитит и другие украинские города.

"Мы сможем защитить наши города от российских КАБов, если американское лидерство шагнет вперед и позволит нам уничтожать авиацию на базах. Это также принесет немедленный результат, и мы ждем этот шаг", - сказал он и добавил, что помощь с дальнобойным оружием также позволит вытеснить россиян с юга.

На этом фоне новый британский премьер Кир Стармер подтвердил разрешение Лондона на применение авиационных ракет Storm Shadow для ударов по территории России.

Что известно о программе второго дня саммита НАТО

Согласно программе саммита, мероприятия начнутся в 15:15 с подхода генсека Йенса Столтенберга к прессе. Через полчаса заявления сделают лидеры стран-участниц.

Официальная часть начнется в 17:40 с выступления Столтенберга на открытии Общественного форума НАТО. А в 19:15 начнется приветственная церемония, на которой сделают групповое фото.

На 20:00 запланировано заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств. Через час ожидается прибытие глав делегаций из стран-партнеров. В 23:30 генсек даст пресс-конференцию.

Программу второго дня саммита закроют светские ужины, организованные президентом США Джо Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Начало в 03:00 по киевскому времени.

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Ключевым для Украины будет заключительный день, 11 июля. Именно в четверг пройдут заседание Совета Украина-НАТО, а также встречи лидеров стран Альянса, которые заключили соглашения о безопасности, с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Ожидается ряд договоренностей с отдельными членами НАТО по поставкам других категорий вооружений. И подписание обязательства на 40 млрд евро на военную помощь Украине.

При подготовке материала использовались: заявления президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джо Байдена, лидеров других стран НАТО, украинских и западных чиновников, публикации CNN и Corriere della Serra.

