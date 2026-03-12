ua en ru
Главная » Новости » Политика

В ЕС выступили против произвола Венгрии: Сибига поблагодарил за принципиальную позицию

20:53 12.03.2026 Чт
2 мин
Почему действия Венгрии внезапно оказались в центре внимания ЕС?
aimg Сергей Козачук
В ЕС выступили против произвола Венгрии: Сибига поблагодарил за принципиальную позицию Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)

Действия Венгрии по задержанию украинцев и присвоению активов "Ощадбанка" являются проявлением беззакония, которое требует решительной реакции европейского сообщества.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Читайте также: Приведет ли захват денег Ощадбанка к дефициту валюты в Украине? Что говорят в НБУ

Позиция Украины относительно действий Венгрии

Глава МИД выразил благодарность 35 депутатам Европарламента за их принципиальную позицию. Сибига остро раскритиковал политику Будапешта, назвав ее недопустимой для европейского государства.

"Венгерский беспредел пересек все возможные границы, и его нужно разоблачать, а не терпеть", - подчеркнул министр.

В частности, речь идет об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, когда семеро граждан Украины были задержаны и подверглись жестокому обращению. Также дипломат вспомнил о краже золота и денег государственного "Ощадбанка".

Реакция Европы

По мнению Сибиги, заявление европарламентариев является важным шагом в защиту верховенства права и общих ценностей континента.

В ЕС выступили против произвола Венгрии: Сибига поблагодарил за принципиальную позициюФото: заявление европарламентариев (x.com/andrii_sybiha)

Он призвал международных партнеров не оставаться в стороне от этих событий.

"В этой связи мы полагаемся на сильные голоса в Европе, которые займут принципиальную позицию", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Задержание инкассаторов и активов "Ощадбанка"

Напомним, ранее стало известно, что Венгрия фактически взяла в заложники сотрудников "Ощадбанка", которые перевозили ценности.

В МИД Украины такое поведение соседней страны назвали государственным бандитизмом и пригрозили Будапешту соответствующими мерами в международных судах.

Со своей стороны Венгрия назвала причину задержки инкассаторов, пытаясь оправдать свои действия юридическими процедурами.

Сейчас эксперты анализируют, приведет ли захват денег "Ощадбанка" к дефициту валюты в Украине.

