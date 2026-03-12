В ЕС выступили против произвола Венгрии: Сибига поблагодарил за принципиальную позицию

Действия Венгрии по задержанию украинцев и присвоению активов "Ощадбанка" являются проявлением беззакония, которое требует решительной реакции европейского сообщества.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в соцсети X.

Позиция Украины относительно действий Венгрии

Глава МИД выразил благодарность 35 депутатам Европарламента за их принципиальную позицию. Сибига остро раскритиковал политику Будапешта, назвав ее недопустимой для европейского государства.

"Венгерский беспредел пересек все возможные границы, и его нужно разоблачать, а не терпеть", - подчеркнул министр.

В частности, речь идет об инциденте, произошедшем на прошлой неделе, когда семеро граждан Украины были задержаны и подверглись жестокому обращению. Также дипломат вспомнил о краже золота и денег государственного "Ощадбанка".

Реакция Европы

По мнению Сибиги, заявление европарламентариев является важным шагом в защиту верховенства права и общих ценностей континента.

Фото: заявление европарламентариев (x.com/andrii_sybiha)

Он призвал международных партнеров не оставаться в стороне от этих событий.

"В этой связи мы полагаемся на сильные голоса в Европе, которые займут принципиальную позицию", - добавил глава внешнеполитического ведомства.